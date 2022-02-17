Анна Щербакова: «Ничего не буду говорить людям, которые говорили и писали: «Куда ее брать на Евро?» Просто могу помахать»

Российская фигуристка высказалась о победе на Олимпийских играх в Пекине.

– Ответьте людям, которые после чемпионата России, где вы заняли 3-е место, говорили и писали: куда ее брать на Евро?

– Я ничего не буду им говорить, просто могу помахать. Я сделала все, что могла.

Многие переживания после решения по команднику... Наверное, сейчас я могу выдохнуть и забыть про эти переживания. Думаю, это лучшее, что я могла сделать, чтобы больше не переживать по этому поводу.

– Если смотреть весь путь к золоту, какой момент был самым сложным?

– Все, кто меня знают, говорят, что я спокойно жить не могу и у меня вечно что-то случается. Даже здесь первые тренировки очень хорошо шли, все спрашивали: как ты, как лед, как тренировки? Я отвечала: не поверите, но пока все хорошо. Сама не могу понять почему.

Множество было неприятностей, трудностей, но у каждого спортсмена они есть. В этом сезоне – травма летом в Новогорске. В тот момент я, возможно, даже перестала верить, что буду выступать на главных стартах этого сезона.

Но я никогда полностью не отчаивалась – всегда находила силы тренироваться дальше, – сказала Щербакова.

«Меня даже тренеры спросили: что-то ты не очень счастливая?» Чемпионская речь Щербаковой – ее мудрости в 17 лет можно только позавидовать