Фаткулина об атмосфере на Олимпиаде: «Это дно, жаль молодых. Тусовки нет, праздника нет, еда однообразная – гребаный Китай»

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Российская конькобежка Ольга Фаткулина поделилась мнением об атмосфере на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Это дно, жаль молодых.

На стадионе атмосфера хорошая, а в остальном… В столовой кормят одинаково, еда однообразная. Пришла на завтрак – хлеба нет. Потом принесли, но мне уже не надо. Гребаный Китай.

Мне жаль молодых, которые приехали – тусовки нет, праздника нет, атмосферы нет. Волонтеры пытаются что-то сделать, но это не то», – рассказала Фаткулина.

Это третья Олимпиада для Фаткулиной – она выступала в Ванкувере-2010 и Сочи-2014.

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