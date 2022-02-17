«ПСЖ» не удается убедить Мбаппе остаться. Он отклонил предложение на 45 млн евро в год

«ПСЖ» по-прежнему пытается убедить нападающего Килиана Мбаппе продлить истекающий летом контракт.
Стороны все еще ведут переговоры, но парижанам не удается убедить француза остаться, сообщает Le Parisien.
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи пытается использовать все свои связи, но безуспешно.
На данный момент Мбаппе уже отклонил два предложения о продлении контракта. По одному из них Килиан мог получать 45 млн евро в год после уплаты налогов.
Ранее сообщалось, что Мбаппе в «Реале» будет получать 50 млн евро в год – больше всех футболистов в мире.
Мбаппе – шоураннер матча с «Реалом». Шептался с Бензема в подтрибунке, заработал пенальти и сотворил инопланетный гол на 90+4