«ПСЖ» не удается убедить Мбаппе остаться. Он отклонил предложение на 45 млн евро в год

«ПСЖ» по-прежнему пытается убедить нападающего продлить истекающий летом контракт.

Стороны все еще ведут переговоры, но парижанам не удается убедить француза остаться, сообщает Le Parisien.

Президент пытается использовать все свои связи, но безуспешно.

На данный момент Мбаппе уже отклонил два предложения о продлении контракта. По одному из них Килиан мог получать 45 млн евро в год после уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что Мбаппе в «Реале» будет получать 50 млн евро в год – больше всех футболистов в мире.

Мбаппе – шоураннер матча с «Реалом». Шептался с Бензема в подтрибунке, заработал пенальти и сотворил инопланетный гол на 90+4