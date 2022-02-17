Третью Олимпиаду подряд золото в женском фигурном катании завоевала спортсменка из России

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Фигурное катание

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла личный турнир на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Третьи Игры подряд золото завоевывает фигуристка из России. В Сочи-2014 победила Аделина Сотникова, в Пхенчхане-2018 – Алина Загитова.

Второе место в Пекине заняла Александра Трусова.

До этого медали брали только Ирина Слуцкая (серебро в Солт-Лейк-Сити-2002 и бронза в Турине-2006) и Евгения Медведева (серебро в Пхенчхане-2018). В истории советского фигурного катания медаль завоевывала только Кира Иванова (бронза в Сараево-1984).

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные