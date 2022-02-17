Третью Олимпиаду подряд золото в женском фигурном катании завоевала спортсменка из России

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла личный турнир на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Третьи Игры подряд золото завоевывает фигуристка из России. В Сочи-2014 победила , в Пхенчхане-2018 – .

Второе место в Пекине заняла Александра Трусова.

До этого медали брали только (серебро в Солт-Лейк-Сити-2002 и бронза в Турине-2006) и (серебро в Пхенчхане-2018). В истории советского фигурного катания медаль завоевывала только Кира Иванова (бронза в Сараево-1984).