«Фиорентина» надеется, что Кокорина купит «Сочи» до закрытия трансферного окна

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«Фиорентина» по-прежнему намерена расстаться с форвардом Александром Кокориным.

«Фиалки» рассчитывают, что до конца трансферного окна в России (22 февраля) 30-летнего игрока купит «Сочи», сообщает La Nazione.

Шансы продать Кокорина в любой другой чемпионат, кроме российского, оценивают как близкие к нулю.

Вариант с расторжением контракта рассматривается, но является трудноосуществимым.

В текущем сезоне Кокорин поучаствовал в 5 матчах Серии А, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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