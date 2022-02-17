«Фиорентина» надеется, что Кокорина купит «Сочи» до закрытия трансферного окна

по-прежнему намерена расстаться с форвардом .

«Фиалки» рассчитывают, что до конца трансферного окна в России (22 февраля) 30-летнего игрока купит , сообщает La Nazione.

Шансы продать Кокорина в любой другой чемпионат, кроме российского, оценивают как близкие к нулю.

Вариант с расторжением контракта рассматривается, но является трудноосуществимым.

В текущем сезоне Кокорин поучаствовал в 5 матчах Серии А, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.