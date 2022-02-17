Новый лимит на легионеров утвердят на исполкоме РФС в марте («РБ Спорт»)

в скором времени внесет изменения в лимит на легионеров.

Новый лимит на легионеров должен быть утвержден на заседании исполкома РФС в середине марта, сообщает «РБ Спорт». Перед возобновлением РПЛ собрания не будет.

Сообщалось, что РФС и Министерство спорта согласовали новый лимит на легионеров в РПЛ со следующего сезона по схеме «13+12»: в заявку на сезон можно включить 13 иностранцев, из которых на поле одновременно смогут появиться не более восьми.

Сейчас в действует лимит «8+17» – при нем в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

Похоже, новый лимит уже согласован. Так каким он будет?