Новый лимит на легионеров утвердят на исполкоме РФС в марте («РБ Спорт»)

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РФС в скором времени внесет изменения в лимит на легионеров.

Новый лимит на легионеров должен быть утвержден на заседании исполкома РФС в середине марта, сообщает «РБ Спорт». Перед возобновлением РПЛ собрания не будет.

Сообщалось, что РФС и Министерство спорта согласовали новый лимит на легионеров в РПЛ со следующего сезона по схеме «13+12»: в заявку на сезон можно включить 13 иностранцев, из которых на поле одновременно смогут появиться не более восьми.

Сейчас в РПЛ действует лимит «8+17» – при нем в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

Похоже, новый лимит уже согласован. Так каким он будет?

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