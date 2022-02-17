Лига Европы. «Зенит» против «Бетиса», «Барселона» примет «Наполи», «Боруссия» Дортмунд – «Рейнджерс»

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В первых стыковых матчах Лиги Европы за выход в 1/8 финала «Зенит» принимает «Бетис», «Барселона» сыграет с «Наполи», дортмундская «Боруссия» встретится с «Рейнджерс».

Лига Европы

Стыковые матчи

Зенит Россия – Бетис Испания
Дата проведения
17 февраля, 20.45, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Барселона Испания – Наполи Италия
Дата проведения
17 февраля, 20.45, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Боруссия Д Германия – Рейнджерс Шотландия
Дата проведения
17 февраля, 20.45, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Шериф Молдова – Брага Португалия
Дата проведения
17 февраля, 20.45, «Шериф»
превью матча онлайн статистика

 

Порту Португалия – Лацио Италия
Дата проведения
17 февраля, 23.00, «Драгау»
превью матча онлайн статистика

 

Аталанта Италия – Олимпиакос Греция
Дата проведения
17 февраля, 23.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

РБ Лейпциг Германия – Реал Сосьедад Испания
Дата проведения
17 февраля, 23.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика

 

Севилья Испания – Динамо Загреб Хорватия
Дата проведения
17 февраля, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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