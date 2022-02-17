Лига Европы. «Зенит» против «Бетиса», «Барселона» примет «Наполи», «Боруссия» Дортмунд – «Рейнджерс»

В первых стыковых матчах Лиги Европы за выход в 1/8 финала «Зенит» принимает «Бетис», «Барселона» сыграет с «Наполи», дортмундская «Боруссия» встретится с «Рейнджерс».
Стыковые матчи
- Дата проведения
- 17 февраля, 20.45, «Газпром Арена»
- Дата проведения
- 17 февраля, 20.45, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 17 февраля, 20.45, «Сигнал Идуна Парк»
- Дата проведения
- 17 февраля, 20.45, «Шериф»
- Дата проведения
- 17 февраля, 23.00, «Драгау»
- Дата проведения
- 17 февраля, 23.00, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 17 февраля, 23.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 17 февраля, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.