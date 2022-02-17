Лига Европы. «Зенит» против «Бетиса», «Барселона» примет «Наполи», «Боруссия» Дортмунд – «Рейнджерс»

В первых стыковых матчах Лиги Европы за выход в 1/8 финала принимает «Бетис», сыграет с , дортмундская встретится с «Рейнджерс».

Стыковые матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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