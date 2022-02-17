💣 Нервный срыв Трусовой, крах Валиевой, золото Щербаковой – главное о произвольной программе фигуристок, которую мы не забудем никогда

На Олимпийских играх в Пекине завершились женские соревнования по фигурному катанию. Золото выиграла россиянка , у Александры Трусовой – серебро.

1. , лидировавшая после короткой программой, не справилась с произвольной и заняла итоговое четвертое место.

2. в произвольной исполнила пять четверных прыжков – впервые в истории фигуристка прыгнула пять квадов на официальных соревнованиях.

3. Трусова выиграла произвольную (177,13 балла), но для общей победы ей не хватило четырех баллов.

4. Фигуристка эмоционально отреагировала на поражение: в подтрибунном помещении, общаясь с тренерами и , заявила: «У всех есть золотая медаль! А у меня нет! Ненавижу этот спорт! Больше никогда не выйду на лед!»

Позднее она плакала и не аплодировала Щербаковой во время церемонии награждения.

5. На пресс-конференции Трусова объяснила свою реакцию: «Я три года не выигрывала крупные соревнования. Я думала, что если прыгну все, выиграю, но этого не случилось».

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