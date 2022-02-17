Шнякин о Валиевой: «Так мало слов о том, что кто-то косякнул с препаратами. Не было бы следов – не было бы всех этих «убийств детей»

Комментатор высказался о результатах личного турнира одиночниц на в Пекине.

«Так много слов о таланте Валиевой. Даже такой фигурнокатательный топор, как я, видит пластику, резкость тела, пусть в этом виде вообще не шарю.

Так много слов о том, что ребенка убили журналисты. Ну, ребят, это работа журналистов – держать в фокусе вещи, интересующие людей. Так было и будет. Критически мыслить, а не только игрушками мягкими заваливать – тоже часть этой работы.

Так много слов о том, что ребенка убили чиновники. Что ж, действительно странное развитие событий, много подозрительного, много странных совпадений, столь своевременное обнародование пробы и тд. Но другие чиновники – те же ребята из CAS – ребенка реанимировали, получается.

И вообще так много слов о том, что ребенка то, ребенка это… Ну так не спешите 🤷🏼‍♂️ Зачем взваливать гигантскую ответственность (даже не про скандал говорю, а вообще), такие ожидания, такие медальные планы на 15-летнюю? В статусном, популярном, олимпийском, БОЛЬШОМ спорте только так и бывает. Не будут постоянно по головке гладить. Давление входит в пакет.

И при всем при этом тааак МАЛО слов о том, что кто-то в тренерском/медицинском штабе Валиевой косякнул с препаратами. Ведь следы нашли. Поздно, рано, мало, много, но нашли. Факт. И пофиг, как именно препарат влияет на достижения фигуристки. Если он запрещен и если он найден в анализах, то вопросы к окружению несовершеннолетнего человека. Не было бы следов препаратов – не было бы всего остального, всех этих «убийств детей».

Отдельный разговор – это разреванные Валиева и Трусова по окончании соревнований, где вторая в истерике кричит, что, мол, ни ногой в этот спорт. Какие надломы, травмы, комплексы может подарить им на оставшуюся жизнь счастливое суперспортивное детство… Но это тяжелый разговор с обязательным упоминанием того, что физкультура – лечит, а спорт – калечит.

Щербакову – с красивой победой! Трусову – с рекордом. А Валиевой желаю в 19 (боже, ну 19 же!) выиграть вообще все», – написал Шнякин.

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