Александра Трусова: «Я три года не выигрывала крупные соревнования. Я думала, что если прыгну все, выиграю, но этого не случилось»

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Российская фигуристка Александра Трусова на пресс-конференции после женского турнира на Олимпийских играх в Пекине объяснила свои слова о том, что ненавидит фигурное катание. 

«Что творилось в душе, когда говорила, что ненавижу спорт?

Я три года не выигрывала крупные соревнования. Я думала, что если прыгну все, выиграю, но этого не случилось», – сказала Трусова. 

Сегодня Трусова исполнила произвольную программу с пятью четверными прыжками. 

У наших фигуристок – золото и серебро на Олимпиаде-2022, но это самое грустное награждение в истории (даже грустнее, чем у Загитовой с Медведевой)

Реакция Трусовой на серебро: «У всех есть золотая медаль! А у меня нет! Ненавижу этот спорт! Больше никогда не выйду на лед!»

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