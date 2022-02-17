Представители эмира Катара встретились с семьей Мбаппе для обсуждения продления контракта после матча с «Реалом»

не оставляет попыток сохранить нападающего в команде.

Во вторник после матча с (1:0) люди, близкие к эмиру Катара Тамиму бин Хамаду Аль Тани, встретились с семьей француза, чтобы обсудить продление его контракта, сообщает El Chiringuito.

По информации RMC Sport, диалог между сторонами продолжается уже давно. Сообщалось, что парижане ведут переговоры с Мбаппе о краткосрочном продлении контракта.

Ранее неоднократно появлялась информация о том, что Мбаппе близок к переходу в «Реал» на правах свободного агента летом 2022-го.

Мбаппе – шоураннер матча с «Реалом». Шептался с Бензема в подтрибунке, заработал пенальти и сотворил инопланетный гол на 90+4