Жерар Пике: «Барса» сможет выиграть Лигу Европы с такой игрой. Мы могли забить 4-5 голов»

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Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мыслями после стыкового матча за выход в 1/8 финала Лиги Европы против «Наполи» (1:1).

«Мы могли забить четыре-пять голов. Они дважды подошли к нашим воротам и забили один мяч. От игры остались хорошие ощущения, но не от результата.

В некоторых матчах нам чуть сложнее реализовывать моменты. Но если у нас будут шансы, то мы в конце концов начнем забивать. Это вопрос уверенности. Мы провели отличный матч против соперника высокого уровня. Худшее – это результат, мы хотели победить. 

С такой игрой мы сможем выиграть Лигу Европы. Если мы будем создавать такие моменты во втором матче, то голы придут, и мы выйдем дальше», – сказал Пике.

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