«Зато церемонию не отменят». Камила Валиева разрыдалась после объявления оценок на Олимпиаде

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Российская фигуристка Камила Валиева не смогла сдержать слез после объявления оценок за произвольную программу на Олимпийских играх в Пекине. 

Валиева лидировала по итогам короткой программы, но в произвольной допустила ряд ошибок и заняла итоговое четвертое место. 

«Зато церемонию не отменят», – сказала Валиева тренеру Этери Тутберидзе

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что церемония награждения призеров в женских соревнованиях не состоится, если Валиева займет место в тройке, так как в отношении 15-летней россиянки ведется антидопинговое расследование. 

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Очень грустно, если Валиева останется в истории не уникальной фигуристкой, а просто девочкой, которую обвинили в допинге

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