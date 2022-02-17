Российская фигуристка Камила Валиева не смогла сдержать слез после объявления оценок за произвольную программу на Олимпийских играх в Пекине.
Валиева лидировала по итогам короткой программы, но в произвольной допустила ряд ошибок и заняла итоговое четвертое место.
«Зато церемонию не отменят», – сказала Валиева тренеру Этери Тутберидзе.
Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что церемония награждения призеров в женских соревнованиях не состоится, если Валиева займет место в тройке, так как в отношении 15-летней россиянки ведется антидопинговое расследование.
Очень грустно, если Валиева останется в истории не уникальной фигуристкой, а просто девочкой, которую обвинили в допинге