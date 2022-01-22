«Проявление акта тоталитаризма». Представитель МИД РФ о рекомендации украинским олимпийцам не давать интервью на русском

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость о рекомендациях Министерства спорта Украины для участников Игр в Пекине.

Сообщалось, что украинским олимпийцам рекомендуется не давать интервью на русском языке, а также избегать совместных фото с российскими спортсменами.

«Такие действия являются не чем иным, как проявлением акта тоталитаризма», – заявила Захарова.

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