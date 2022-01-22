💣 Азмун перейдет в «Байер» летом из «Зенита». Немецкий клуб объявил о трансфере

Форвард Сердар Азмун покинет «Зенит» летом.
Иранский нападающий присоединится к «Байеру» в качестве свободного агента, контракт будет рассчитан до 2027 года.
27-летний Азмун принял решение не заключать новое соглашение с клубом из Санкт-Петербурга, за который выступал с февраля 2019 года.
В составе «Зенита» форвард провел 79 игр в РПЛ, забив 52 гола. Он трижды стал чемпионом России, два раза выиграл Суперкубок России, один раз – Кубок России.
Подробно со статистикой Азмуна можно ознакомиться здесь.
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