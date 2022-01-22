💣 Азмун перейдет в «Байер» летом из «Зенита». Немецкий клуб объявил о трансфере

Теги Зенит Байер премьер-лига Россия бундеслига Германия трансферы Сердар Азмун Футбол

Форвард Сердар Азмун покинет «Зенит» летом.

Иранский нападающий присоединится к «Байеру» в качестве свободного агента, контракт будет рассчитан до 2027 года.

27-летний Азмун принял решение не заключать новое соглашение с клубом из Санкт-Петербурга, за который выступал с февраля 2019 года.

В составе «Зенита» форвард провел 79 игр в РПЛ, забив 52 гола. Он трижды стал чемпионом России, два раза выиграл Суперкубок России, один раз – Кубок России.

Подробно со статистикой Азмуна можно ознакомиться здесь.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball)

Опрос

Летом Азмун перейдет в «Байер». Хороший выбор?
7110 голосов
Да, будет играть в мощной лиге
72%
бундеслига Германия
Нет, хотелось видеть его в топ-клубе
16%
Ювентус
Лучше бы остался в «Зените»
12%
Зенит

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные