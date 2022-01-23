Нганну победил Гана единогласным решением судей и защитил пояс чемпиона в тяжелом весе

В Анахайме состоялся главный бой турнира UFC 270.

Поединок Фрэнсиса Нганну и Сирила Гана прошел все пять раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал действующий чемпион в тяжелом весе – 48-47, 48-47, 49-46.

Для Нганну это стало первой защитой пояса после победы над Стипе Миочичем в марте 2021-го. Ган потерпел первое поражение в карьере.

UFC 270: Нганну против Гана, Фигередо победил Морено и другие бои

Чемпионский бой главных тяжеловесов планеты: Нганну против Гана. Онлайн UFC 270