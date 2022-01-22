«Барса» заплатит «Боруссии» 5 млн евро, если Дембеле уйдет до окончания контракта. Сумма выплат «Дортмунду» за Усмана может достичь 148 млн

Дортмундская «Боруссия» получит очередную выплату от «Барселоны» в случае ухода вингера Усмана Дембеле из каталонского клуба в это трансферное окно.
Если француз уйдет из «Барсы» до окончания контракта летом 2022 года, «блауграна» будет обязана выплатить немецкому клубу 5 млн евро, сообщает Sport1.
Таким образом, общая сумма выплат за трансфер Дембеле может достигнуть 148 млн евро. Летом 2017-го сине-гранатовые выплатили «Боруссии» 105 млн евро непосредственно за трансфер игрока, а позже заплатили еще 38 млн в виде различных бонусов.