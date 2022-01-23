Чемпионат Испании. «Реал» примет «Эльче», «Барселона» в гостях у «Алавеса»

22-й тур Ла Лиги стартовал в пятницу матчем – (1:4).

В субботу дома сыграла вничью с «Сельтой» (2:2), был сильнее «Валенсии» (3:2).

В воскресенье «Реал» примет , – , сыграет с на выезде.

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22-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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