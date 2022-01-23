Чемпионат Испании. «Реал» примет «Эльче», «Барселона» в гостях у «Алавеса»

22-й тур Ла Лиги стартовал в пятницу матчем «Эспаньол» – «Бетис» (1:4).
В субботу «Севилья» дома сыграла вничью с «Сельтой» (2:2), «Атлетико» был сильнее «Валенсии» (3:2).
В воскресенье «Реал» примет «Эльче», «Реал Сосьедад» – «Хетафе», «Барселона» сыграет с «Алавесом» на выезде.
22-й тур
- Дата проведения
- 23 января, 16.00, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 23 января, 18.15, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 23 января, 20.30, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 23 января, 20.30, «Кампо де Вальекас»
- Дата проведения
- 23 января, 23.00, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 21 января, 23.00, «RCDE Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 14 де Томас, 1:1 – 31, пенальти Иглесиас, 1:2 – 36 Родригес, 1:3 – 53 Иглесиас, 1:4 – 76 Виллиан Жозе.
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Эспаньол –
Диего Лопес, Хиль, Серджи Гомес, Калеро (Давид Лопес, 46), Педроса, Алеиш Видаль (Эмбарба, 61), Мелендо (Морон, 61), Пуадо (Вильена, 84), Морланес (Баре, 69), Дардер, де Томас.
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Бетис –
Браво, Сабали, Песселья (Руис, 84), Эдгар Гонсалес, Морено, Фекир, Хуанми (Тельо, 59), Каналес (Гуардадо, 84), Родригес, Вильям Карвалью (Камараса, 84), Иглесиас (Виллиан Жозе, 74).
- Предупреждения:
- Песселья (32), Хуанми (43), Морланес (60), Иглесиас (64), де Томас (79), Вильям Карвалью (79).
- Удаление:
- де Томас (81).
- Дата проведения
- 22 января, 16.00, «Сьюдад де Валенсия»
- Голы:
- 0:1 – 34 Негредо, 0:2 – 73 Сальви Санчес.
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Леванте –
Фернандес, Мирамон (Пубиль, 77), Везу, Постиго, Клерк (Энрик Франкеса, 77), Барди (Де Фрутос, 55), Пепелу, Мелеро (Мальса, 87), Моралес, Сольдадо (Кантеро, 87), Рохер Марти.
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Кадис –
Ледесма, Карселен, Фали Хименес (Ароян, 38), Виктор Чуст, Эспино, Алехо (Арсамендия, 79), Сан-Эметерио, Алекс Фернандес (Собрино, 61), Сальви Санчес, Лосано (Алькарас, 61), Негредо (Аларкон, 80).
- Предупреждения:
- Фали Хименес (23), Барди (49), Лосано (50), Сальви Санчес (59), Ледесма (68), Клерк (69), Алехо (76), Моралес (76), Фернандес (76), Ароян (90).
- Дата проведения
- 22 января, 18.15, «Эстадио де ла Серамика»
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Вильярреал –
Рульи, Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Пино (Джексон, 68), Педраса, Мойсес Гомес (Иосифов, 90), Парехо (Раба, 90), Иборра, Альберто Морено, Тригерос.
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Мальорка –
Роман, Маффео, Вальент, Руссо, Коста, Дани Родригес (Анхель Родригес, 76), Батталья, Руис де Галаррета (Севилья, 69), Кубо (Ли Кан Ин, 69), Пратс (Фер Ниньо, 57), Ндиайе (Санчес, 57).
- Предупреждения:
- Марио Гаспар (36), Руссо (80).
- Удаление:
- Руссо (86).
- Дата проведения
- 22 января, 20.30, «Рамон Санчес Писхуан»
- Голы:
- 0:1 – 37 Серви, 0:2 – 40 Аспас, 1:2 – 71 Гомес, 2:2 – 74 Оливер Торрес.
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Севилья –
Дмитрович, Монтьель, Диего Карлос, Рекик, Акунья, Жордан (Крус, 90), Фернандо (Гомес, 46), Ракитич (Оливер Торрес, 46), Окампос, Рафа Мир (Иван Ромеро, 46), Корона (Гудель, 71).
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Сельта –
Дитуро, Мальо, Айду (Мурильо, 65), Араухо, Галан, Мендес (Солари, 77), Денис Суарес (Тапия, 65), Серви (Нолито, 65), Бельтран, Аспас, Санти Мина (Гальярдо, 82).
- Предупреждения:
- Серви (23), Денис Суарес (31), Тапия (66), Мурильо (76), Гудель (83).
- Дата проведения
- 22 января, 23.00, «Ванда Метрополитано»
- Голы:
- 0:1 – 25 Муса, 0:2 – 44 Дуро, 1:2 – 64 Матеус Кунья, 2:2 – 90 Корреа, 3:2 – 90 Эрмосо.
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Атлетико –
Облак, Врсалько (Эррера, 61), Хименес, Эрмосо, Лоди (Корреа, 46), Карраско (Серрано, 90), Лемар (Матеус Кунья, 57), Коке, де Пауль, Суарес, Жоау Феликс (Фелипе, 57).
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Валенсия –
Доменек, Тьерри Коррейя (Москера, 72), Фулькье, Альдерете (Куандреди, 54), Диакаби, Тони Лато (Хесус Васкес, 72), Гильямон, Солер, Муса (Рачич, 88), Гедеш, Дуро (Макси Гомес, 72).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.