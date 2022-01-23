Чемпионат Испании. «Реал» примет «Эльче», «Барселона» в гостях у «Алавеса»

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22-й тур Ла Лиги стартовал в пятницу матчем «Эспаньол»«Бетис» (1:4). 

В субботу «Севилья» дома сыграла вничью с «Сельтой» (2:2), «Атлетико» был сильнее «Валенсии» (3:2). 

В воскресенье «Реал» примет «Эльче», «Реал Сосьедад»«Хетафе», «Барселона» сыграет с «Алавесом» на выезде.  

Чемпионат Испании

22-й тур

Гранада – Осасуна
Дата проведения
23 января, 16.00, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика

Реал Мадрид – Эльче
Дата проведения
23 января, 18.15, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика

Реал Сосьедад – Хетафе
Дата проведения
23 января, 20.30, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика

Райо Вальекано – Атлетик
Дата проведения
23 января, 20.30, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика

Алавес – Барселона
Дата проведения
23 января, 23.00, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика

Эспаньол – Бетис 1:4 (1:2, 0:2)
Дата проведения
21 января, 23.00, «RCDE Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 14 де Томас, 1:1 – 31, пенальти Иглесиас, 1:2 – 36 Родригес, 1:3 – 53 Иглесиас, 1:4 – 76 Виллиан Жозе.
ЭспаньолДиего Лопес, Хиль, Серджи Гомес, Калеро (Давид Лопес, 46), Педроса, Алеиш Видаль (Эмбарба, 61), Мелендо (Морон, 61), Пуадо (Вильена, 84), Морланес (Баре, 69), Дардер, де Томас.
БетисБраво, Сабали, Песселья (Руис, 84), Эдгар Гонсалес, Морено, Фекир, Хуанми (Тельо, 59), Каналес (Гуардадо, 84), Родригес, Вильям Карвалью (Камараса, 84), Иглесиас (Виллиан Жозе, 74).
Предупреждения:
Песселья (32), Хуанми (43), Морланес (60), Иглесиас (64), де Томас (79), Вильям Карвалью (79).
Удаление:
де Томас (81).

 

Леванте – Кадис 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
22 января, 16.00, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 34 Негредо, 0:2 – 73 Сальви Санчес.
ЛевантеФернандес, Мирамон (Пубиль, 77), Везу, Постиго, Клерк (Энрик Франкеса, 77), Барди (Де Фрутос, 55), Пепелу, Мелеро (Мальса, 87), Моралес, Сольдадо (Кантеро, 87), Рохер Марти.
КадисЛедесма, Карселен, Фали Хименес (Ароян, 38), Виктор Чуст, Эспино, Алехо (Арсамендия, 79), Сан-Эметерио, Алекс Фернандес (Собрино, 61), Сальви Санчес, Лосано (Алькарас, 61), Негредо (Аларкон, 80).
Предупреждения:
Фали Хименес (23), Барди (49), Лосано (50), Сальви Санчес (59), Ледесма (68), Клерк (69), Алехо (76), Моралес (76), Фернандес (76), Ароян (90).

 

Вильярреал – Мальорка 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
22 января, 18.15, «Эстадио де ла Серамика»
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Голы:
1:0 – 12, автогол Руссо, 2:0 – 34 Тригерос, 3:0 – 87, пенальти Парехо.
ВильярреалРульи, Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Пино (Джексон, 68), Педраса, Мойсес Гомес (Иосифов, 90), Парехо (Раба, 90), Иборра, Альберто Морено, Тригерос.
МальоркаРоман, Маффео, Вальент, Руссо, Коста, Дани Родригес (Анхель Родригес, 76), Батталья, Руис де Галаррета (Севилья, 69), Кубо (Ли Кан Ин, 69), Пратс (Фер Ниньо, 57), Ндиайе (Санчес, 57).
Предупреждения:
Марио Гаспар (36), Руссо (80).
Удаление:
Руссо (86).

 

Севилья – Сельта 2:2 (0:2, 2:0)
Дата проведения
22 января, 20.30, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 37 Серви, 0:2 – 40 Аспас, 1:2 – 71 Гомес, 2:2 – 74 Оливер Торрес.
СевильяДмитрович, Монтьель, Диего Карлос, Рекик, Акунья, Жордан (Крус, 90), Фернандо (Гомес, 46), Ракитич (Оливер Торрес, 46), Окампос, Рафа Мир (Иван Ромеро, 46), Корона (Гудель, 71).
СельтаДитуро, Мальо, Айду (Мурильо, 65), Араухо, Галан, Мендес (Солари, 77), Денис Суарес (Тапия, 65), Серви (Нолито, 65), Бельтран, Аспас, Санти Мина (Гальярдо, 82).
Предупреждения:
Серви (23), Денис Суарес (31), Тапия (66), Мурильо (76), Гудель (83).

 

Атлетико – Валенсия 3:2 (0:2, 3:0)
Дата проведения
22 января, 23.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 25 Муса, 0:2 – 44 Дуро, 1:2 – 64 Матеус Кунья, 2:2 – 90 Корреа, 3:2 – 90 Эрмосо.
АтлетикоОблак, Врсалько (Эррера, 61), Хименес, Эрмосо, Лоди (Корреа, 46), Карраско (Серрано, 90), Лемар (Матеус Кунья, 57), Коке, де Пауль, Суарес, Жоау Феликс (Фелипе, 57).
ВаленсияДоменек, Тьерри Коррейя (Москера, 72), Фулькье, Альдерете (Куандреди, 54), Диакаби, Тони Лато (Хесус Васкес, 72), Гильямон, Солер, Муса (Рачич, 88), Гедеш, Дуро (Макси Гомес, 72).
Предупреждения:
Тьерри Коррейя (14), Коке (27), Фулькье (37), Эрмосо (37), Муса (43), Гильямон (61), Тони Лато (65), Суарес (82), Доменек (83), Эррера (84), Хименес (90), Лоди (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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