Дейвисон Фигередо победил Брендона Морено и стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе

На UFC 270 прошел третий бой между и . Все их поединки были титульными, а в прошлых встречах были зафиксированы ничья и победа Морено.

На этот раз бой продлился все 5 раундов, а инициатива поочередно переходила от одного спортсмена к другому, причем Фигередо и Морено оба были нацелены на размен ударов в стойке.

В итоге судьи отдали победу Фигередо единогласным решением: 48-47, 48-47, 48-47.

Чемпионский бой главных тяжеловесов планеты: Нганну против Гана. Онлайн UFC 270