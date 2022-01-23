Дейвисон Фигередо победил Брендона Морено и стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе

Теги UFC MMA Дейвисон Фигередо Фигередо - Морено Брендон Морено UFC 270 Бокс/MMA/UFC

На UFC 270 прошел третий бой между Дейвисоном Фигередо и Брендоном Морено. Все их поединки были титульными, а в прошлых встречах были зафиксированы ничья и победа Морено.

На этот раз бой продлился все 5 раундов, а инициатива поочередно переходила от одного спортсмена к другому, причем Фигередо и Морено оба были нацелены на размен ударов в стойке.

В итоге судьи отдали победу Фигередо единогласным решением: 48-47, 48-47, 48-47.

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