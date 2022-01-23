Дейвисон Фигередо победил Брендона Морено и стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе

На UFC 270 прошел третий бой между Дейвисоном Фигередо и Брендоном Морено. Все их поединки были титульными, а в прошлых встречах были зафиксированы ничья и победа Морено.
На этот раз бой продлился все 5 раундов, а инициатива поочередно переходила от одного спортсмена к другому, причем Фигередо и Морено оба были нацелены на размен ударов в стойке.
В итоге судьи отдали победу Фигередо единогласным решением: 48-47, 48-47, 48-47.
Чемпионский бой главных тяжеловесов планеты: Нганну против Гана. Онлайн UFC 270