Си Цзиньпин мог попросить Путина не вторгаться на Украину во время Олимпиады в Пекине (Bloomberg)

Глава КНР Си Цзиньпин во время недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным мог попросить его не вторгаться на Украину во время Олимпиады-2022 в Пекине.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного китайского дипломата.

«Последнее, что нужно Си Цзиньпину, – это чтобы Путин затмил важный момент для Китая, спровоцировав глобальный кризис в отношениях с США и Европой.

Это особенно актуально с учетом того, что Си Цзиньпин стремится укрепить авторитет в Китае в преддверии возможного третьего срока на своем посту», – пишет Bloomberg.

Как сообщает источник, именно в связи с этим китайский МИД 14 января подчеркнул, что все страны обязаны соблюдать резолюцию ООН об олимпийском перемирии, действующем за семь дней до начала Игр и семь дней после окончания Паралимпиады. В 2022 году это временной промежуток с 28 января по 20 марта.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Как выглядят лагеря, куда Китай согнал уйгуров, и что там творится? За это Олимпиада-2022 получила бойкот