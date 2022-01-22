«Локомотив» объявил о трансфере Изидора из «Монако»

Нападающий Вильзон Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако».

21-летний игрок подписал контракт на 4,5 года. Француз будет выступать под номером 19.

Сообщалось, что московский клуб заплатит за Изидора 3 млн евро. Еще 0,5-1 млн евро достанутся в виде бонусов.

В этом сезоне Изидор провел 9 матчей во всех турнирах, сыграв в Лиге 1 в общей сложности лишь 46 минут. Подробнее его статистика – здесь.