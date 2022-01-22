«Локомотив» объявил о трансфере Изидора из «Монако»

Нападающий Вильзон Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако».
21-летний игрок подписал контракт на 4,5 года. Француз будет выступать под номером 19.
Сообщалось, что московский клуб заплатит за Изидора 3 млн евро. Еще 0,5-1 млн евро достанутся «Монако» в виде бонусов.
В этом сезоне Изидор провел 9 матчей во всех турнирах, сыграв в Лиге 1 в общей сложности лишь 46 минут. Подробнее его статистика – здесь.
⚡️ Вилсон Изидор — игрок «Локомотива»!— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 22, 2022
🇫🇷 «Локомотив» и Вилсон Изидор заключили соглашение сроком 4,5 года. За наш клуб игрок будет выступать под номером 19
🚂 Добро пожаловать в «Локомотив», Вилсон! pic.twitter.com/SRzlReEOVa