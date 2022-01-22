Карпин о Дзюбе в сборной: «Он готов пойти навстречу? Странная формулировка. Пусть тренируется и играет, там видно будет»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о нападающем «Зенита» .

– Дзюба в декабре говорил, что готов пойти навстречу в вопросе со сборной. На вас это произвело впечатление?

– Что это значит?

– Наверное, хочет снова играть.

– Ну и я не знаю.

– Вы не поняли этого заявления?

– Пойти навстречу в вопросе со сборной? Формулировка странная. Он футболист , пусть тренируется и играет, а там все видно будет. Просто каждый должен заниматься своим делом.

– Вероятность, что его вызовут, существует?

– Каждый должен заниматься своим делом. Футболист – тренироваться и играть, а тренер – тренировать и выбирать игроков, – сказал Карпин.

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