Карпин о Дзюбе в сборной: «Он готов пойти навстречу? Странная формулировка. Пусть тренируется и играет, там видно будет»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.
– Дзюба в декабре говорил, что готов пойти навстречу в вопросе со сборной. На вас это произвело впечатление?
– Что это значит?
– Наверное, хочет снова играть.
– Ну и я не знаю.
– Вы не поняли этого заявления?
– Пойти навстречу в вопросе со сборной? Формулировка странная. Он футболист «Зенита», пусть тренируется и играет, а там все видно будет. Просто каждый должен заниматься своим делом.
– Вероятность, что его вызовут, существует?
– Каждый должен заниматься своим делом. Футболист – тренироваться и играть, а тренер – тренировать и выбирать игроков, – сказал Карпин.
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