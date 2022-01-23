Овечкин забил 758-й и 759-й голы в НХЛ. До Ягра – 7 шайб

Капитан сделал дубль в матче против «Оттавы» (3:2 ОТ) и был признан первой звездой.

Россиянин забил 758-й и 759-й голы в регулярных чемпионатах и по-прежнему занимает 4-е место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Третьим идет Яромир Ягр, на счету которого 766 шайб. Второе место у Горди Хоу (801), рекордсмен – Уэйн Гретцки (894).

Сегодня Овечкин продлил результативную серию (5+3) до 7 матчей. Всего в 42 играх сезона на его счету 58 (29+29) баллов.

В игре с «Оттавой» за 21:46 – лучший показатель среди форвардов «Кэпиталс» (3:52 – в большинстве) у Овечкина 5 бросков в створ ворот, 4 хита, полезность – «плюс 3».