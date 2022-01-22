Australian Open. 3-й круг. Баутиста-Агут играет с Фрицем, Медведев встретится с ван де Зандшульпом, Рублев – с Чиличем, Циципас – c Пэром

В субботу на Australian Open Даниил Медведев сыграет с Ботиком ван де Зандшульпом, Андрей Рублев – с Марином Чиличем.

Результаты женских матчей субботы здесь. Сетка турнира здесь.

Результаты Australian Open-2022

Australian Open

Мельбурн, Австралия

17 января – 30 января 2022

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Расписание Australian Open