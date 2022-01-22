Australian Open. 3-й круг. Баутиста-Агут играет с Фрицем, Медведев встретится с ван де Зандшульпом, Рублев – с Чиличем, Циципас – c Пэром

В субботу на Australian Open Даниил Медведев сыграет с Ботиком ван де Зандшульпом, Андрей Рублев – с Марином Чиличем.
Результаты женских матчей субботы здесь. Сетка турнира здесь.
Результаты Australian Open-2022
Мельбурн, Австралия
17 января – 30 января 2022
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
- Дата проведения
- 22 января, 07.30
- Дата проведения
- 22 января, 12.30
- Дата проведения
- 22 января, 07.30
- Дата проведения
- 22 января, 06.42
- Дата проведения
- 22 января, 09.00
- Дата проведения
- 22 января, 09.00
- Дата проведения
- 22 января, 11.00
- Дата проведения
- 22 января, 08.00