Australian Open. 3-й круг. Баутиста-Агут играет с Фрицем, Медведев встретится с ван де Зандшульпом, Рублев – с Чиличем, Циципас – c Пэром

Теги Australian Open результаты ATP Марин Чилич Бенуа Пэр Андрей Рублев Даниил Медведев Стефанос Циципас Ботик ван де Зандшульп Теннис

В субботу на Australian Open Даниил Медведев сыграет с Ботиком ван де Зандшульпом, Андрей Рублев – с Марином Чиличем.

Результаты женских матчей субботы здесь. Сетка турнира здесь.

Результаты Australian Open-2022

Australian Open

Мельбурн, Австралия

17 января – 30 января 2022

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Расписание Australian Open

Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) Даниил Медведев (Россия)
Дата проведения
22 января, 07.30
Онлайн матча

 

Андрей Рублев (Россия) Марин Чилич (Хорватия)
Дата проведения
22 января, 12.30
Онлайн матча

 

Бенуа Пэр (Франция) Стефанос Циципас (Греция)
Дата проведения
22 января, 07.30
Онлайн матча

 

Роберто Баутиста-Агут (Испания) Тэйлор Фриц (США)
0:6|3:0
Дата проведения
22 января, 06.42
Онлайн матча

 

Дэн Эванс (Великобритания) Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Дата проведения
22 января, 09.00
Онлайн матча

 

Таро Даниэль (Япония) Янник Синнер (Италия)
Дата проведения
22 января, 09.00
Онлайн матча

 

Пабло Андухар (Испания) Алекс де Минаур (Австралия)
Дата проведения
22 января, 11.00
Онлайн матча

 

Кристофер О'Коннелл (Австралия) Максим Кресси (США)
Дата проведения
22 января, 08.00
Онлайн матча

 

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