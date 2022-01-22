Даниил Дубов отказался играть в маске на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее. Ему засчитано поражение

Теги супертурнир в Вейк-ан-Зее Аниш Гири Даниил Дубов коронавирус Шахматы

Российский шахматист Даниил Дубов не сыграл в седьмом туре шахматного турнира Tata Steel Chess в Вейк-ан-Зее, так как отказался проводить встречу в маске. 

Сегодня Дубов должен был сыграть с Анишем Гири. Россиянину засчитано техническое поражение. 

«Из-за заражения COVID-19 в ближайшем окружении организаторы турнира (после консультации с главным арбитром) попросили Дубова играть в маске, чтобы защитить его соперника Аниша Гири.

Дубов не явился на свой матч, а значит, ему присуждено поражение. Дубов указал, что принципиально отказывается играть в маске.

Сам Дубов сдал быстрый тест на коронавирус, который дал отрицательный результат. Он также прошел ПЦР-тест, результат которого, скорее всего, будет получен сегодня вечером», – сообщается на официальном сайте турнира. 

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