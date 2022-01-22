Даниил Дубов отказался играть в маске на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее. Ему засчитано поражение

Российский шахматист не сыграл в седьмом туре шахматного турнира Tata Steel Chess в Вейк-ан-Зее, так как отказался проводить встречу в маске.

Сегодня Дубов должен был сыграть с Анишем Гири. Россиянину засчитано техническое поражение.

«Из-за заражения в ближайшем окружении организаторы турнира (после консультации с главным арбитром) попросили Дубова играть в маске, чтобы защитить его соперника .

Дубов не явился на свой матч, а значит, ему присуждено поражение. Дубов указал, что принципиально отказывается играть в маске.

Сам Дубов сдал быстрый тест на коронавирус, который дал отрицательный результат. Он также прошел ПЦР-тест, результат которого, скорее всего, будет получен сегодня вечером», – сообщается на официальном сайте турнира.

Наш шахматист помогал Карлсену разбить Непомнящего. Правильно ли это и какова его роль в партиях?

Главный рокнрольщик российских шахмат: не любит Путина и Навального, ходит в Balenciaga ради мемов