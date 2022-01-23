НБА. «Милуоки» примет «Сакраменто», «Финикс» встретится с «Индианой»

В субботу, 22 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся три матча.
«Милуоки» примет на своей арене «Сакраменто». «Кливленд» сыграет с «Оклахомой», «Финикс» – с «Индианой»
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 января, 03.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 23 января, 04.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 23 января, 05.00, «Footprint Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Правила Уилта и Джордана, исключение Берда, поправка Старкса, целых два правила Зазы – иногда баскетбольные законы становятся именными
Скончалась первая женщина, задрафтованная в НБА. В 1977 году Лусию Харрис выбрали на два пика выше Кейтлин Дженнер
Вокруг кого лучше строить команду будущего – вокруг Луки, Мобли или Тейтума? Выбираем самых перспективных игроков НБА моложе 23 лет
Забытый клуб, где играл первый темнокожий игрок НБА: назывался «Вашингтон Кэпитолз» (да-да, через «о»), доминировал, но исчез без единого титула