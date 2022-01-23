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    НБА. «Милуоки» примет «Сакраменто», «Финикс» встретится с «Индианой»

    Теги результаты Кливленд Индиана Милуоки Финикс Сакраменто НБА Оклахома-Сити Баскетбол

    В субботу, 22 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся три матча.

    «Милуоки» примет на своей арене «Сакраменто». «Кливленд» сыграет с «Оклахомой», «Финикс» – с «Индианой»

    НБА

    Регулярный чемпионат 

    Милуоки – Сакраменто
    Дата проведения
    23 января, 03.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Кливленд – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    23 января, 04.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча

    Финикс – Индиана
    Дата проведения
    23 января, 05.00, «Footprint Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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