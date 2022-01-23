НБА. «Милуоки» примет «Сакраменто», «Финикс» встретится с «Индианой»

В субботу, 22 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся три матча.

примет на своей арене . сыграет с «Оклахомой», – с «Индианой»

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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