Чемпионат Италии. «Милан» против «Ювентуса», «Фиорентина» в гостях у «Кальяри»

23-й тур итальянской Серии А стартовал в пятницу матчем «Верона» – «Болонья» (2:1).
В субботу «Интер» дома победил «Венецию» (2:1), «Аталанта» Алексея Миранчука сыграла вничью с «Лацио» (0:0) в гостях.
В воскресенье «Наполи» примет «Салернитану», а в завершающем матче тура сойдутся «Милан» и «Ювентус».
23-й тур
- Дата проведения
- 23 января, 14.30, «Сарденья»
- Дата проведения
- 23 января, 17.00, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 23 января, 17.00, «Альберто Пикко»
- Дата проведения
- 23 января, 17.00, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 23 января, 20.00, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 23 января, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 21 января, 22.45, «Марк Антонио Бентегоди»
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Верона –
Монтипо, Чеккерини, Гюнтер, Казале, Илич (Калинич, 74), Фараони, Велозу (Тамез, 63), Капрари (Бесса, 86), Барак, Лазович (Депаоли, 86), Симеоне (Лазанья, 63).
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Болонья –
Скорупски, Хики (Фальчинелли, 86), Бонифаци, Медель, Бинкс, Теате (Аннан, 66), Сванберг, Домингес (Виньято, 66), Сориано, Орсолини (Арнаутович, 78), Сансоне.
- Дата проведения
- 22 января, 17.00, «Луиджи Феррарис»
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Дженоа –
Сиригу, Хефти, Бани, Ванхойсден, Васкес (Камбьязо, 55), Стураро, Бадель, Портанова, Экубан (Калафьори, 84), Дестро (Кайседо, 67), Йебоа.
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Удинезе –
Сильвестри, Родриго Бекао, Нюйтинк, Перес, Молина, Арслан (Яяло, 90), Уолас, Макенго, Соппи (Удоджи, 68), Бету (Саксесс, 73), Деулофеу.
- Предупреждения:
- Стураро (39), Макенго (40), Деулофеу (72), Арслан (73), Портанова (73), Камбьязо (79), Перес (86).
- Удаление:
- Камбьязо (79).
- Дата проведения
- 22 января, 20.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Интер –
Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони (Димарко, 46), Дармиан (Думфрис, 73), Барелла (Видаль, 72), Брозович (Весино, 82), Чалханоглу, Перишич, Мартинес (Санчес, 73), Джеко.
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Венеция –
Ледзерини, Кальдара, Модоло, Чеккарони, Ампаду, Кюизанс (Перец, 66), Вакка (Фьордилино, 25), Тессманн (Кийин, 66), Улльманн, Анри (Нани, 82), Окереке (Сигурдссон, 82).
- Дата проведения
- 22 января, 22.45, «Стадио Олимпико»
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Лацио –
Стракоша, Хюсай (Ладзари, 69), Луис Фелипе, Габаррон, Марушич, Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто (Башич, 79), Фелипе Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи.
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Аталанта –
Муссо, Гимшити, Демирал, Паломино, Дзаппакоста, Фройлер, Скальвини (Мэле, 61), Пессина (Сидибе, 85), Пеццелла, Миранчук (Толои, 71), Пикколи (Де Нипоти, 85).
- Предупреждения:
- Пеццелла (33), Дзаппакоста (39), Толои (84).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.