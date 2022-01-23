Чемпионат Италии. «Милан» против «Ювентуса», «Фиорентина» в гостях у «Кальяри»

23-й тур итальянской Серии А стартовал в пятницу матчем – (2:1).

В субботу «Интер» дома победил «Венецию» (2:1), «Аталанта» Алексея Миранчука сыграла вничью с (0:0) в гостях.

В воскресенье примет «Салернитану», а в завершающем матче тура сойдутся «Милан» и .

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23-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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