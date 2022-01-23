Чемпионат Италии. «Милан» против «Ювентуса», «Фиорентина» в гостях у «Кальяри»

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23-й тур итальянской Серии А стартовал в пятницу матчем «Верона»«Болонья» (2:1). 

В субботу «Интер» дома победил «Венецию» (2:1), «Аталанта» Алексея Миранчука сыграла вничью с «Лацио» (0:0) в гостях. 

В воскресенье «Наполи» примет «Салернитану», а в завершающем матче тура сойдутся «Милан» и «Ювентус»

Чемпионат Италии

23-й тур

Кальяри – Фиорентина
Дата проведения
23 января, 14.30, «Сарденья»
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Наполи – Салернитана
Дата проведения
23 января, 17.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика

 

Специя – Сампдория
Дата проведения
23 января, 17.00, «Альберто Пикко»
превью матча онлайн статистика

 

Торино – Сассуоло
Дата проведения
23 января, 17.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика

 

Эмполи – Рома
Дата проведения
23 января, 20.00, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика

 

Милан – Ювентус
Дата проведения
23 января, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Верона – Болонья 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
21 января, 22.45, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 14 Орсолини, 1:1 – 38 Капрари, 2:1 – 85 Калинич.
ВеронаМонтипо, Чеккерини, Гюнтер, Казале, Илич (Калинич, 74), Фараони, Велозу (Тамез, 63), Капрари (Бесса, 86), Барак, Лазович (Депаоли, 86), Симеоне (Лазанья, 63).
БолоньяСкорупски, Хики (Фальчинелли, 86), Бонифаци, Медель, Бинкс, Теате (Аннан, 66), Сванберг, Домингес (Виньято, 66), Сориано, Орсолини (Арнаутович, 78), Сансоне.
Предупреждения:
Скорупски (27), Симеоне (43), Бинкс (45), Сансоне (49), Гюнтер (60), Хики (73).

 

Дженоа – Удинезе 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
22 января, 17.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика
ДженоаСиригу, Хефти, Бани, Ванхойсден, Васкес (Камбьязо, 55), Стураро, Бадель, Портанова, Экубан (Калафьори, 84), Дестро (Кайседо, 67), Йебоа.
УдинезеСильвестри, Родриго Бекао, Нюйтинк, Перес, Молина, Арслан (Яяло, 90), Уолас, Макенго, Соппи (Удоджи, 68), Бету (Саксесс, 73), Деулофеу.
Предупреждения:
Стураро (39), Макенго (40), Деулофеу (72), Арслан (73), Портанова (73), Камбьязо (79), Перес (86).
Удаление:
Камбьязо (79).

 

Интер – Венеция 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
22 января, 20.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 19 Анри, 1:1 – 40 Барелла, 2:1 – 90 Джеко.
ИнтерХанданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони (Димарко, 46), Дармиан (Думфрис, 73), Барелла (Видаль, 72), Брозович (Весино, 82), Чалханоглу, Перишич, Мартинес (Санчес, 73), Джеко.
ВенецияЛедзерини, Кальдара, Модоло, Чеккарони, Ампаду, Кюизанс (Перец, 66), Вакка (Фьордилино, 25), Тессманн (Кийин, 66), Улльманн, Анри (Нани, 82), Окереке (Сигурдссон, 82).
Предупреждения:
Барелла (25), Бастони (27), Ледзерини (40), Модоло (45), Кийин (68), Кальдара (79), де Врей (80).

 

Лацио – Аталанта 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
22 января, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча текстовый онлайн статистика
ЛациоСтракоша, Хюсай (Ладзари, 69), Луис Фелипе, Габаррон, Марушич, Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто (Башич, 79), Фелипе Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи.
АталантаМуссо, Гимшити, Демирал, Паломино, Дзаппакоста, Фройлер, Скальвини (Мэле, 61), Пессина (Сидибе, 85), Пеццелла, Миранчук (Толои, 71), Пикколи (Де Нипоти, 85).
Предупреждения:
Пеццелла (33), Дзаппакоста (39), Толои (84).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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