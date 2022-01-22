Брызгалов о Ротенберге во главе СКА: «Он сын богатых родителей, мог бы прожигать жизнь где-то на Сицилии. Но он любит хоккей»

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов поделился мнением о назначении главным тренером СКА.

– Новость о назначении Романа Ротенберга главным тренером СКА как вы восприняли?

– Был ли я удивлен? Нет. Не могу сказать, что хорошо знаю Романа, мы можем только поздороваться и перекинуться несколькими словами. Не знаю, какой он тренер, потому что с ним никогда не работал.

С одной стороны, можно сказать, что он сын богатых родителей, приближенных к главе государства. Но с другой – столько на него льется грязи. У него действительно есть страсть к хоккею. Он мог бы плюнуть на все, сидеть где-то на Сицилии и прожигать свою жизнь. Значит, он любит этот спорт.

Но, судя по всему, Ротенбергу не хватает знаний и опыта – результаты СКА и сборной только ухудшаются. Поэтому ему нужно окружить себя не «присосками», а профессионалами.

– То, что СКА собирает всех лучших молодых игроков в России, это нормально?

– Это надо Вячеслава Аркадьевича Быкова спросить после его высказываний про грибников в НХЛ. Когда он в ЦСКА играл, там всех лучших к себе собирали и ничего, хорошие грибники были. Сейчас лучшую молодежь собирает СКА, – сказал Брызгалов.