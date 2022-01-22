Кубок мира. Масс-старт. Логинов, Латыпов, Серохвостов, Бабиков, Фийон-Майе, Тарьей и Йоханнес Бо выступят в гонке

22 января на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце пройдет мужской масс-старт. Россию представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов и Антон Бабиков.

Карим Халили пропустит гонку.

мира по биатлону

7-й этап

Антхольц, Италия

Мужчины

Масс-старт

Начало – 14:50 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ» и Eurosport 2.

Предварительный старт-лист

1. Кентен Фийон-Майе (Франция)

3. (Норвегия)

4. (Россия)

5. Кристиансен (Норвегия)

6. Йоханнес Бо (Норвегия)

7. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)

8. Симон Дестье (Франция)

9. Антон Смольский (Беларусь)

10. (Россия)

11. Фабьен Клод (Франция)

12. Бенедикт Долль (Германия)

13. Теро Сеппяля (Финляндия)

14. Йоханнес Кюн (Германия)

15. Роман Реес (Германия)

16. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия)

17. Беньямин Вегер (Швейцария)

18. Симон Эдер (Австрия)

20. Томас Бормолини (Италия)

21. Витаутас Строля (Литва)

22. Даниил Серохвостов (Россия)

23. Антонин Гигонна (Франция)

24. Феликс Ляйтнер (Австрия)

25. Лукас Хофер (Италия)

26. Антон Бабиков (Россия)

27. Пол Шоммер (США)

28. Михал Крчмарж (Чехия)

29. Кэмбелл Райт (Новая Зеландия)

30. Никлас Хартвег (Швейцария)