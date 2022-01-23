UFC 270: Нганну против Гана, Морено против Фигередо и другие бои

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В это время в Анахайме (Калифорния) проходит турнир UFC 270.

В главном событии вечера за титул в тяжелом весе подерутся Фрэнсис Нганну (16-3) и Сирил Ган (10-0). В со-главном поединке титул в наилегчайшем весе оспорят Брендон Морено (19-6-2) и Дейвисон Фигередо (20-2-1).

Другие бои основного карда:

• Мичел Перейра (27-12) победил Андре Фиалью (14-5) единогласным решением судей;

• Коди Стэманн (15-5-1) проиграл Саиду Нурмагомедову (16-2) удушающим приемом в первом раунде;

• Майкл Моралес (11-1) победил Тревина Джайлса (14-4) техническим нокаутом в первом раунде.

Начало турнира – в 03:00 мск (прямая трансляция на канале «Матч! Боец»). Прямая трансляция на канале «Матч ТВ» начнется в 04:00 мск. Начало главного карда ожидается в 06:00 мск.

Чемпионский бой главных тяжеловесов планеты: Нганну против Гана. Онлайн UFC 270

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