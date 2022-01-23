«Атлетико», забив на 91-й и 93-й минутах, обыграл «Валенсию» – 3:2

В 22-м туре Ла Лиги дома одержал волевую победу над «Валенсией» (3:2).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Команда тренера Диего Симеоне уступала 1:2 после 90 минут игры, однако на 91-й счет сравнял нападающий , а затем защитник забил на 93-й.

«Атлетико» прервал серию из трех матчей без побед, были 2 поражения и ничья.

В Ла Лиге мадридцы, набрав 36 очков, занимают 4-е место. идет 9-й, имея 29 баллов.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги