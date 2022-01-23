«Атлетико», забив на 91-й и 93-й минутах, обыграл «Валенсию» – 3:2

В 22-м туре Ла Лиги «Атлетико» дома одержал волевую победу над «Валенсией» (3:2).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Команда тренера Диего Симеоне уступала 1:2 после 90 минут игры, однако на 91-й счет сравнял нападающий Анхель Корреа, а затем защитник Марио Эрмосо забил на 93-й.
«Атлетико» прервал серию из трех матчей без побед, были 2 поражения и ничья.
В Ла Лиге мадридцы, набрав 36 очков, занимают 4-е место. «Валенсия» идет 9-й, имея 29 баллов.
- Дата проведения
- 22 января, 23.00, «Ванда Метрополитано»
- Голы:
- 0:1 – 25 Муса, 0:2 – 44 Дуро, 1:2 – 64 Матеус Кунья, 2:2 – 90 Корреа, 3:2 – 90 Эрмосо.
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Атлетико –
Облак, Врсалько (Эррера, 61), Хименес, Эрмосо, Лоди (Корреа, 46), Карраско (Серрано, 90), Лемар (Матеус Кунья, 57), Коке, де Пауль, Суарес, Жоау Феликс (Фелипе, 57).
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Валенсия –
Доменек, Тьерри Коррейя (Москера, 72), Фулькье, Альдерете (Куандреди, 54), Диакаби, Тони Лато (Хесус Васкес, 72), Гильямон, Солер, Муса (Рачич, 88), Гедеш, Дуро (Макси Гомес, 72).