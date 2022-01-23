«Атлетико», забив на 91-й и 93-й минутах, обыграл «Валенсию» – 3:2

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В 22-м туре Ла Лиги «Атлетико» дома одержал волевую победу над «Валенсией» (3:2). 

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Команда тренера Диего Симеоне уступала 1:2 после 90 минут игры, однако на 91-й счет сравнял нападающий Анхель Корреа, а затем защитник Марио Эрмосо забил на 93-й.

«Атлетико» прервал серию из трех матчей без побед, были 2 поражения и ничья.

В Ла Лиге мадридцы, набрав 36 очков, занимают 4-е место. «Валенсия» идет 9-й, имея 29 баллов.

Атлетико – Валенсия 3:2 (0:2, 3:0)
Дата проведения
22 января, 23.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 25 Муса, 0:2 – 44 Дуро, 1:2 – 64 Матеус Кунья, 2:2 – 90 Корреа, 3:2 – 90 Эрмосо.
АтлетикоОблак, Врсалько (Эррера, 61), Хименес, Эрмосо, Лоди (Корреа, 46), Карраско (Серрано, 90), Лемар (Матеус Кунья, 57), Коке, де Пауль, Суарес, Жоау Феликс (Фелипе, 57).
ВаленсияДоменек, Тьерри Коррейя (Москера, 72), Фулькье, Альдерете (Куандреди, 54), Диакаби, Тони Лато (Хесус Васкес, 72), Гильямон, Солер, Муса (Рачич, 88), Гедеш, Дуро (Макси Гомес, 72).
Предупреждения:
Тьерри Коррейя (14), Коке (27), Фулькье (37), Эрмосо (37), Муса (43), Гильямон (61), Тони Лато (65), Суарес (82), Доменек (83), Эррера (84), Хименес (90).

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