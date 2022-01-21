«Барселона» вылетела из кубка, «Ливерпуль» вышел в финал, Бабиков выиграл индивидуальную гонку, сухой матч Бобровского и другие новости утра

1. В 1/2 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» (2:0) в гостях благодаря дублю Жоты и сразится за трофей с «Челси».

2. В 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» вылетела от «Атлетика» (2:3) в диком матче: пропустили на 86-й минуте, отыгрались на 93-й благодаря пасу 38-летнего Дани Алвеса ударом через себя в падении, но на 106-й снова пропустили – с пенальти. «Реал» прошел «Эльче» (2:1), играя в меньшинстве после удаления Марсело, благодаря голу Азара на 115-й минуте.

3. НХЛ. «Флорида» разгромила «Эдмонтон» (6:0), Бобровский отразил 40 бросков и впервые в сезоне сыграл на ноль, «Вашингтон» проиграл «Бостону» (3:4), Овечкин не забил, но отметился передачей на Кузнецова и лидирует в гонке бомбардиров.

«Питтсбург» был сильнее «Оттавы» (6:4), Малкин забросил 3-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня – здесь.

4. Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце, Халили – 3-й, Логинов – 7-й.

5. Мозалев, Дэвис и Смолкин, Щербакова, Трусова, Валиева вошли в состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду-2022 в Пекине.

6. Президент России Владимир Путин наградил Алексея Миллера званием Героя труда. Председателя правления «Газпрома» отметили за «особые заслуги перед государством и народом».

7. Медведев обыграл Кириоса, Рублев, Циципас, Синнер вышли в 3-й круг, Маррей выбыл. У девушек Касаткина, Павлюченкова, Халеп, Соболенко, Швентек вышли в 3-й круг, Самсонова, Радукану, Мугуруса, Контавейт выбыли.

8. НБА. Лидер чемпионата «Финикс» в гостях выиграл у «Далласа» и другие результаты.

9. У сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Пекине будет два знаменосца: «Организаторы исходят из принципа гендерного баланса».

10. Вингер Усман Дембеле продолжает воевать с «Барселоной» из-за контракта. Директор Матеу Алемани заявил: «Дембеле должен покинуть клуб немедленно. Нам нужны преданные игроки». 24-летний француз ответил: «Я не поддамся на шантаж. Слухи и ложь обо мне распускают 4 года».

11. Кажется, Джокович подаст в суд на правительство Австралии и потребует 6 млн долларов. Есть шансы?

12. Трансферные новости. Нападающий Алберто перейдет в «Зенит» летом, сделка согласована. «Локомотив» заплатит 3,5 млн евро «Монако» за 21-летнего форварда Изидора. «Фиорентина» хочет расстаться с Кокориным в январе, но клуб не расторгнет с ним контракт – это слишком невыгодно.

«МЮ» готов подписать Дембеле в январе, если «Барса» даст игроку уйти бесплатно, но Усман не собирается уходить зимой, его окружение считает, что новый контракт еще возможен. «ПСЖ» намерен назначить Зидана, чтобы убедить Мбаппе остаться еще на год, форвард хочет в «Реал». Отношения боссов «Барсы» и «Баварии» испортились, Лапорту раздражает интерес мюнхенцев к Педри.

13. УНИКС победил «Барселону» (70:64) в регулярном чемпионате Евролиги, «Зенит» дома проиграл «Монако» (77:86).

14. Более двух третей мужчин-болельщиков питают враждебное и сексистское отношение к женскому спорту. Это исследование Даремского университета.

15. «Интер» сыграет с «Ромой» в 1/4 финала Кубка Италии, «Милан» – с «Лацио», «Ювентус» – с «Сассуоло», «Аталанта» – с «Фиорентиной».

16. Более 7 миллиардов рублей было выделено из бюджета России на подготовку спортсменов к Олимпиаде-2022 в Пекине.

17. На Кубке Африки завершился групповой этап. Кот-д′Ивуар сыграет с Египтом в 1/8 финала и другие пары.

18. На чемпионате Европы по гандболу мужская сборная России уступила Швеции (23:29) в группе.

19. «Динамо» разнесло команду Вооруженных сил Катара (12:0) в товарищеском матче. Смолов сделал дубль с пенальти, забив в первой же игре за московский клуб после возвращения.

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