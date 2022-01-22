Товарищеские матчи. «Зенит» сыграл вничью с «Ботевом», «Локомотив» – «Яблонец»

Клубы РПЛ проводят контрольные игры в преддверии весенней части сезона.
ОАЭ, Дубай
Зенит Россия – Ботев Пловдив Болгария – 2:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Неделев (6, пенальти), 1:1 – Дзюба (31), 2:1 – Оздоев (53), 2:2 – Маркос (78, пенальти).
«Зенит»: Одоевский, Круговой, Хотулев, Сантос, Барриос, Оздоев (Малком, 61), Кравцов, Кузяев (Саусь, 61), Клаудиньо, Мостовой, Дзюба (Кузнецов, 70).
Турция, Белек
Ахмат Россия – Лехия Польша – 0:0 (первый тайм)
«Ахмат»: Шелия, Нижич, Семенов, Быстров, Богосавац, Уткин, Швец, Бериша, Коновалов, Карапузов, Умаев.
Крылья Советов Россия – Целе Словения – 0:0 (первый тайм)
«Крылья Советов»: Овсянников, Солдатенков, Чернов, Горшков, Бейл, Якуба, Иванисеня, Зиньковский, Ежов, Глушенков, Цыпченко.
Испания, Марбелья
Ростов Россия – Спарта Прага Чехия – 17:45
Локомотив Россия – Яблонец Чехия – 19:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.