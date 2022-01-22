Товарищеские матчи. «Зенит» сыграл вничью с «Ботевом», «Локомотив» – «Яблонец»

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Клубы РПЛ проводят контрольные игры в преддверии весенней части сезона.

Товарищеские матчи

ОАЭ, Дубай

Зенит Россия – Ботев Пловдив Болгария – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Неделев (6, пенальти), 1:1 – Дзюба (31), 2:1 – Оздоев (53), 2:2 – Маркос (78, пенальти).

«Зенит»: Одоевский, Круговой, Хотулев, Сантос, Барриос, Оздоев (Малком, 61), Кравцов, Кузяев (Саусь, 61), Клаудиньо, Мостовой, Дзюба (Кузнецов, 70).

Турция, Белек

Ахмат Россия – Лехия Польша – 0:0 (первый тайм)

«Ахмат»: Шелия, Нижич, Семенов, Быстров, Богосавац, Уткин, Швец, Бериша, Коновалов, Карапузов, Умаев.

Крылья Советов Россия – Целе Словения – 0:0 (первый тайм)

«Крылья Советов»: Овсянников, Солдатенков, Чернов, Горшков, Бейл, Якуба, Иванисеня, Зиньковский, Ежов, Глушенков, Цыпченко.

Испания, Марбелья

Ростов Россия – Спарта Прага Чехия – 17:45

Локомотив Россия – Яблонец Чехия – 19:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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