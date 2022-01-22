Константин Генич: «Болельщиков «Зенита» на «Матче» практически нет. Есть откровенно болеющие за «Спартак», понятно»

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Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал о том, за кого болеют комментаторы телеканала.

«Скажу честно, болельщиков «Зенита» на канале практически нет.

Понятно, есть люди, откровенно болеющие за «Спартак», симпатизирующие ему. Есть болеющие за ЦСКА, не скрывающие этого.

Чтобы кто-то сопереживал «Зениту» – я таких не знаю», – сказал Генич.

Константин Генич: «История заговора, что на «Матче» ставят к стенке, если не говоришь про «Зенит» хорошо, – глупость. Про выслуживание перед Миллером выдумано»

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