Константин Генич: «Болельщиков «Зенита» на «Матче» практически нет. Есть откровенно болеющие за «Спартак», понятно»

Комментатор Константин Генич рассказал о том, за кого болеют комментаторы телеканала.

«Скажу честно, болельщиков на канале практически нет.

Понятно, есть люди, откровенно болеющие за , симпатизирующие ему. Есть болеющие за , не скрывающие этого.

Чтобы кто-то сопереживал «Зениту» – я таких не знаю», – сказал Генич.

Константин Генич: «История заговора, что на «Матче» ставят к стенке, если не говоришь про «Зенит» хорошо, – глупость. Про выслуживание перед Миллером выдумано»