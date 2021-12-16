Черчесов возглавил «Ференцварош», новые медали в плавании, АПЛ не остановит чемпионат, РФС и РПЛ против ЧМ раз в 2 года, штрафы сборникам за плохую игру и другие новости

1. Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов возглавил «Ференцварош». Клуб лидирует в чемпионате Венгрии. Говорят, что Черчесов заодно может принять и сборную Венгрии.

2. 🥇🥈Россияне разделили с США золото ЧМ по плаванию на короткой воде в эстафете 4х50 м комплексом, Илья Бородин с рекордом Европы взял серебро на 400 м.

3. АПЛ заявила, что не приостановит чемпионат, ближайшие туры будут сыграны по расписанию. По данным лиги, 84% игроков получили хотя бы одну дозу вакцины.

4. В Госдуме предложили штрафовать игроков сборной России за плохую игру и жалобы фанатов, а «добропорядочных болельщиков» с Fan ID поощрять бесплатными билетами на матчи сборной.

5. Стало известно, где биатлонисты сборной России станет готовиться к январским этапам Кубка мира и Кубка IBU. Группа Каминского будет готовиться в Бельмекене, группа Башкирова – в Рамзау, женская сборная – в Антхольце, Халили – в Пассо Лаваце.

6. Трансферные новости. «Спартак» продаст Ломовицкого за 1,6 млн евро «Рубину» на этой неделе. Также красно-белые ямайской песней анонсировали трансфер. Клуб подпишет форварда сборной Ямайки Николсона. Федор Смолов может продолжить карьеру в МЛС, ему будет помогать хоккейный агент Мильштейн. А вот форвард «Интернасьонала» Юри Алберто не хочет переходить в «Зенит», переговоры зашли в тупик.

«Барселона» и Кавани договорились о контракте на 1,5 года. Для трансфера нужно, чтобы «МЮ» расторг соглашение с игроком. Кроме того, «Барса» предложила 50 млн евро за Феррана Торреса, «Ман Сити» хочет 60. Зиеш – альтернатива испанцу. Также каталонский клуб хочет продать Коутиньо, Умтити, Нето и Деста из-за финансового фэйр-плей.

7. Защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну предложили выступать за сборную Армении. Он хочет играть за Россию.

8. КХЛ. СКА обыграл «Спартак», ЦСКА победил «Йокерит» в гостях, «Куньлунь» уступил «Салавату» в овертайме.

9. РФС и РПЛ выступят против ЧМ раз в два года, российское футбольное руководство поддержит позицию УЕФА.

10. «Тоттенхэму» присудили техническое поражение в отмененном из-за ковида матче Лиги конференций с «Ренном». «Шпоры» вылетели из турнираю

11. НХЛ. В единственном матче дня (все остальные перенесли из-за коронавируса) «Даллас» забросил 7 шайб «Миннесоте». Капризов при этом набрал 1+2 и вошел в топ-5 в гонке бомбардиров, Гурьянов сделал 2 передачи, Радулов остался даже без бросков в створ.

Тем временем, лига перенесла еще 5 матчей, чтобы пораньше уйти на рождественскую паузу. Она продлится 4 дня, возобновление сезона намечено на 27 декабря.

12. «Ак Барс» объявил о переходе экс-защитника «Аризоны» Джейсона Демерса. Он провел 699 матчей в НХЛ.

13. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль сдал положительный тест на ковид. Теннисист сообщил, что у него легкие симптомы.

14. НБА. 41+10 Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон», «Мемфис» проиграл «Оклахоме» в первом матче после возвращения Морэнта и другие результаты.

15. Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах стал игроком года в АПЛ по версии болельщиков. Райс занял второе место, Бруну – третье, Роналду – 14-й.

16. Лучший бомбардир «Краснодара» Джон Кордоба пропустит около 4 месяцев после операции.

17. Появилась информация, что игрокам «Ростова» 4 месяца не платят зарплату, но клуб опроверг это сообщение.

18. Федерация хоккея Чехии потребовала не называть команду Чешской республикой перед молодежным чемпионатом мира-2022.

Цитаты дня.

Станислав Черчесов: «Хочу стать чемпионом с «Ференцварошем». Я строгий и целеустремленный тренер, для меня талант ничего не стоит без работы»

«Бельгийская лига – белая банда. Нужно сломить белое мужское большинство». Экс-игрок Белой о расизме в адрес Компани

Валерий Газзаев: «Думал, Дзагоев станет одним из величайших игроков. В 2008-м приезжали из «Реала» – говорили, что черед год-два заберут его»

Клопп недоволен календарем АПЛ: «Это невозможно, у «Ливерпуля» нет столько игроков. Нам нужна помощь»

Алексей Ягудин: «QR-коды все равно введут, почему не вакцинироваться и не спать спокойно? Не понимаю этой истерии. Мы против чего – своего же здоровья?»

Фетисов о Fan ID: «Мы делаем паспорт для футбольного болельщика. На хоккее атмосфера просто фантастическая, как в театре»

«Аббревиатура СССР символизирует авторитарный империализм, убивший миллионы невинных». Экс-премьер Финляндии о ретроформе сборной России