Группа Каминского будет готовиться к январским этапам КМ в Бельмекене, группа Башкирова – в Рамзау, женская сборная – в Антхольце, Халили – в Пассо Лаваце

Стало известно, где биатлонисты сборной России будут готовиться к январским этапам Кубка мира в Кубка IBU.
Группа Юрия Каминского (Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Антон Бабиков, Ильназ Мухамедзянов) будет готовиться в болгарском Бельмекене.
Группа Сергея Башкирова (Александр Логинов, Александр Поварницын, Василий Томшин, Максим Цветков) – в австрийском Рамзау.
Карим Халили проведет сбор в итальянском Пассо Лаваце.
Женская сборная России под руководством Михаила Шашилова будет готовиться в Антхольце (Италия). В ее составе – Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Анастасия Шевченко и Анастасия Гореева.
Евгения Буртасова, которая включена в состав на январские этапы Кубка IBU, выступит на «Рождественской гонке» в Рупольдинге 28 декабря.
В январе пройдут этапы Кубка мира в Оберхофе, Рупольдинге и Антхольце, а также два этапа Кубка IBU в Брежно-Осрблье и чемпионат Европы в Арбере.
Шевченко вошла в состав сборной России на январские этапы Кубка мира, Васнецова останется в команде тренерским решением