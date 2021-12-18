Группа Каминского будет готовиться к январским этапам КМ в Бельмекене, группа Башкирова – в Рамзау, женская сборная – в Антхольце, Халили – в Пассо Лаваце

Стало известно, где биатлонисты сборной России будут готовиться к январским этапам Кубка мира в Кубка IBU.

Группа Юрия Каминского ( , , Антон Бабиков, Ильназ Мухамедзянов) будет готовиться в болгарском Бельмекене.

Группа Сергея Башкирова ( , Александр Поварницын, Василий Томшин, ) – в австрийском Рамзау.

проведет сбор в итальянском Пассо Лаваце.

Женская сборная России под руководством Михаила Шашилова будет готовиться в Антхольце (Италия). В ее составе – , , , Ирина Казакевич, , Анастасия Шевченко и Анастасия Гореева.

, которая включена в состав на январские этапы Кубка IBU, выступит на «Рождественской гонке» в Рупольдинге 28 декабря.

В январе пройдут этапы Кубка мира в Оберхофе, Рупольдинге и Антхольце, а также два этапа Кубка IBU в Брежно-Осрблье и чемпионат Европы в Арбере.

Шевченко вошла в состав сборной России на январские этапы Кубка мира, Васнецова останется в команде тренерским решением