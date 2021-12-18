Группа Каминского будет готовиться к январским этапам КМ в Бельмекене, группа Башкирова – в Рамзау, женская сборная – в Антхольце, Халили – в Пассо Лаваце

Теги Кубок мира по биатлону сборная России сборная России жен Кубок IBU Юрий Каминский Сергей Башкиров Александр Логинов Максим Цветков Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Евгения Буртасова (Павлова) Эдуард Латыпов Кристина Резцова Александр Поварницын Светлана Миронова Михаил Шашилов Ильназ Мухамедзянов Ирина Казакевич Василий Томшин Карим Халили Валерия Васнецова Даниил Серохвостов Анастасия Шевченко Анастасия Гореева Биатлон

Стало известно, где биатлонисты сборной России будут готовиться к январским этапам Кубка мира в Кубка IBU. 

Группа Юрия Каминского (Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Антон Бабиков, Ильназ Мухамедзянов) будет готовиться в болгарском Бельмекене. 

Группа Сергея Башкирова (Александр Логинов, Александр Поварницын, Василий Томшин, Максим Цветков) – в австрийском Рамзау. 

Карим Халили проведет сбор в итальянском Пассо Лаваце. 

Женская сборная России под руководством Михаила Шашилова будет готовиться в Антхольце (Италия). В ее составе – Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Анастасия Шевченко и Анастасия Гореева. 

Евгения Буртасова, которая включена в состав на январские этапы Кубка IBU, выступит на «Рождественской гонке» в Рупольдинге 28 декабря. 

В январе пройдут этапы Кубка мира в Оберхофе, Рупольдинге и Антхольце, а также два этапа Кубка IBU в Брежно-Осрблье и чемпионат Европы в Арбере. 

Шевченко вошла в состав сборной России на январские этапы Кубка мира, Васнецова останется в команде тренерским решением

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