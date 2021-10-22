Капризов набрал 1+2 в матче с «Далласом» и стал его 3-й звездой. Он вошел в топ-5 в гонке бомбардиров с 36 очками в 30 играх

Форвард «Миннесоты» набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата с (4:7) и был признан его третьей звездой.

В активе россиянина 36 (12+24) очков в 30 играх сезона. Это лучший показатель в истории «Уайлд» для такого отрезка (в сезоне-2007/08 у Мариана Габорика было 34 очка).

Он вышел на 5-е место в гонке бомбардиров лиги. Впереди Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид («Эдмонтон», по 49 очков), Александр Овечкин («Вашингтон», 47) и Назем Кадри («Колорадо», 38).

В этом матче Капризов (24:47 – рекордное игровое время в лиге, 2:34 – в большинстве, полезность «минус 2») нанес 3 броска в створ, применил 2 силовых приема и допустил 2 потери.