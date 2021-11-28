🥇 Россияне разделили с США золото чемпионата мира по плаванию на короткой воде в эстафете 4х50 м комплексом, Годун поборется за медаль

20 декабря проходит пятый медальный день чемпионата мира по плаванию на короткой воде-2021 в Абу-Даби. Разыгрывается 7 комплектов медалей.

Плавание

Чемпионат мира на короткой воде-2021

Абу-Даби, ОАЭ

Финалы

Мужчины

4x50 м, эстафета, комплекс

1. Россия (Климент Колесников, Кирилл Стрельников, Андрей Минаков, Владимир Морозов) – 1.30,51

1. США – 1.30,51

3. Италия – 1.30.78

50 м, баттерфляй

1. Николас Сантос (Бразилия) – 21,93

2. Дилан Картер (Тринидад и Тобаго) – 21,98

3. Маттео Риволта (Италия) – 22,02...

8. Олег Костин (Россия) – 22,43

400 м, комплекс

18.25

Женщины

200 м, комплекс

17.07

50 м, спина

18.12

100 м, брасс

18.42

Российская участница: Ника Годун.

4х200 м, эстафета, вольный стиль

18.55

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское. Участники финалов в комплексном плавании определятся по итогам утренних заплывов.