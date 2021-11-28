🥇 Россияне разделили с США золото чемпионата мира по плаванию на короткой воде в эстафете 4х50 м комплексом, Годун поборется за медаль

20 декабря проходит пятый медальный день чемпионата мира по плаванию на короткой воде-2021 в Абу-Даби. Разыгрывается 7 комплектов медалей.
Плавание
Чемпионат мира на короткой воде-2021
Абу-Даби, ОАЭ
Финалы
Мужчины
4x50 м, эстафета, комплекс
1. Россия (Климент Колесников, Кирилл Стрельников, Андрей Минаков, Владимир Морозов) – 1.30,51
1. США – 1.30,51
3. Италия – 1.30.78
50 м, баттерфляй
1. Николас Сантос (Бразилия) – 21,93
2. Дилан Картер (Тринидад и Тобаго) – 21,98
3. Маттео Риволта (Италия) – 22,02...
8. Олег Костин (Россия) – 22,43
400 м, комплекс
18.25
Женщины
200 м, комплекс
17.07
50 м, спина
18.12
100 м, брасс
18.42
Российская участница: Ника Годун.
4х200 м, эстафета, вольный стиль
18.55
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское. Участники финалов в комплексном плавании определятся по итогам утренних заплывов.