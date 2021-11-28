🥇 Россияне разделили с США золото чемпионата мира по плаванию на короткой воде в эстафете 4х50 м комплексом, Годун поборется за медаль

Теги плавание результаты сборная России сборная России жен чемпионат мира на короткой воде Владимир Морозов Кирилл Стрельников Олег Костин Климент Колесников Андрей Минаков Ника Годун Водные виды

20 декабря проходит пятый медальный день чемпионата мира по плаванию на короткой воде-2021 в Абу-Даби. Разыгрывается 7 комплектов медалей. 

Плавание

Чемпионат мира на короткой воде-2021

Абу-Даби, ОАЭ

Финалы

Мужчины

4x50 м, эстафета, комплекс

1. Россия (Климент Колесников, Кирилл Стрельников, Андрей Минаков, Владимир Морозов) – 1.30,51

1. США – 1.30,51

3. Италия – 1.30.78

50 м, баттерфляй

1. Николас Сантос (Бразилия) – 21,93

2. Дилан Картер (Тринидад и Тобаго) – 21,98

3. Маттео Риволта (Италия) – 22,02...

8. Олег Костин (Россия) – 22,43

400 м, комплекс

18.25

Женщины

200 м, комплекс

17.07

50 м, спина

18.12

100 м, брасс

18.42

Российская участница: Ника Годун.

4х200 м, эстафета, вольный стиль

18.55

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское. Участники финалов в комплексном плавании определятся по итогам утренних заплывов.

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