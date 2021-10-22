Чехия потребовала не называть команду Чешской республикой перед МЧМ-2022

в преддверии старта молодежного чемпионата мира-2022 выступила против того, чтобы их обозначали словами «Чешская республика».

В официальном письме выражается просьба на всех матчах данного турнира, а также на последующих соревнованиях произносить и писать государство как «Чехия», а не «Чешская республика».

Чехия требует изменить наименование команды на игровой форме на «Česko». Документ подписан президентом федерации Томашем Кралом.

Чешская команда сыграет на групповом этапе вместе со сборными Канады, Финляндии, Германии и Австрии.