«Аббревиатура СССР символизирует авторитарный империализм, убивший миллионы невинных». Экс-премьер Финляндии о ретроформе сборной России

Политик Александр Стубб, ранее занимавший посты премьер-министра и министра иностранных дел Финляндии, осудил решение сборной России играть на Кубке Первого канала в ретроформе, стилизованной под свитера сборной СССР.

«Удивлен и разочарован тем, что России разрешили играть в свитерах CCCP в матче против Финляндии. Эта аббревиатура и олицетворяемый ей режим символизируют авторитарный империализм, убивший в процессе миллионы невинных людей.

Я воздержусь от других примеров, которые можно почерпнуть из истории. Оскорбительный жест, которому нет места ни в спорте, ни где-либо еще.

То, что Финляндия выиграла матч, не имеет особого значения. Важно то, что эта аббревиатура жестоко аннексировала страны хоккейной семьи», – написал Стубб в твиттере.

Хоккейная сборная России сыграла в ретроформах СССР. В таких советская команда брала олимпийское золото в 50-60-х