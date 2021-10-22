НХЛ досрочно уйдет на паузу на Рождество, она продлится с 22 по 25 декабря. Возобновление сезона намечено на 27-е

и договорились о переносе 5 матчей, которые должны были состояться 23 декабря, чтобы раньше уйти на рождественскую паузу.

Ранее из-за ситуации с были перенесены все игры, запланированные на 22 декабря.

Ожидается, что 21 декабря состоятся 2 матча («Филадельфия» – «Вашингтон» и «Вегас» – «Тампа»), после чего лига уйдет на перерыв.

Изначально в связи с праздником матчи не планировались на 24, 25 и 26 декабря.

Сейчас выходными объявляются 22, 23, 24 и 25 декабря, в том числе и для перелетов. Хоккеисты должны вернуться в расположение команд 26 декабря. В этот день можно проводить тестирование, тренироваться и добираться до мест проведения матчей.

Никто хоккеистов или сопровождающих лиц в составе гостевой команды не должен допускаться на арену (за исключением сдачи анализов) без отрицательного теста на коронавирус.

Все тренировки 26 декабря должны начаться после 14:00 по местному времени.

Ожидается, что регулярный чемпионат НХЛ возобновится в понедельник, 27 декабря.