«Ак Барс» объявил о переходе экс-защитника «Аризоны» Демерса. Он провел 699 матчей в НХЛ

Защитник продолжит карьеру в .

33-летний хоккеист официально подписал контракт с . Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22.

В прошлом сезоне Демерс выступал за «Аризону». В регулярном чемпионате он провел 41 матч, сделав четыре передачи при показателе полезности «минус 4».

В текущем сезоне игрок оставался без клуба, но выступил в составе сборной Канады на Кубке Первого канала.

На счету Демерса 699 матчей и 214 (45+169) очков в чемпионатах НХЛ при суммарном показателе полезности «плюс 31».