«Ак Барс» объявил о переходе экс-защитника «Аризоны» Демерса. Он провел 699 матчей в НХЛ

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Защитник Джейсон Демерс продолжит карьеру в КХЛ.

33-летний хоккеист официально подписал контракт с «Ак Барсом». Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22.

В прошлом сезоне Демерс выступал за «Аризону». В регулярном чемпионате НХЛ он провел 41 матч, сделав четыре передачи при показателе полезности «минус 4».

В текущем сезоне игрок оставался без клуба, но выступил в составе сборной Канады на Кубке Первого канала.

На счету Демерса 699 матчей и 214 (45+169) очков в чемпионатах НХЛ при суммарном показателе полезности «плюс 31».

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