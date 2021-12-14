Клопп недоволен календарем АПЛ: «Это невозможно, у «Ливерпуля» нет столько игроков. Нам нужна помощь»

Главный тренер выразил недовольство календарем в английском футболе.

«У нас матчи в среду, воскресенье и вторник. Это невозможно. У нас нет столько игроков. Возможно, у нас в команде есть еще 1-2 зараженных. Нельзя просто пытаться пробиться через это.

Во-первых, нужно убрать второй матч в полуфинале Кубка лиги. Просто играйте в один матч, когда это будет, мне без разницы. Но ставить матчи на 26 и 28 декабря – это нереально. Мы хотим играть, но нам нужна помощь. Если мы продолжим, то не сможем играть как обычно.

Если сезон остановят и игр вообще не будет, я нормально к этому отнесусь. Я знаю, что существует проблема, – когда провести эти матчи. Еще до вспышек коронавируса расписание было напряженным, а сейчас это вообще как удар под дых», – сказал тренер.

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» устроили шоу (2:2). За такие матчи мы и любим АПЛ