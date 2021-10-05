РФС и РПЛ выступят против ЧМ раз в два года, поддержав УЕФА

Руководство РФС поддерживает УЕФА, в том числе в несогласии с идеей проводить чемпионат мира раз в два года, сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источник в РФС и двух собеседников в клубах .

«РФС ценит отношения с ФИФА, но в вопросе реформы мирового первенства поддерживает УЕФА», – заявил источник в РФС, отметив, что в принятии решения организация проводит консультации с клубами РПЛ.

Гендиректор подтвердил информацию о консультациях РФС с клубами. «Мы вырабатываем единую позицию в РФС. В рамках РПЛ и РФС, а потом о ней будем заявлять. Публичная дискуссия тут не уместна», – заявил он, отказавшись озвучивать свою позицию.

Два собеседника из руководства клубов РПЛ добавили, что РФС проводил с ними консультации по вопросам ЧМ. «Многие наши клубы также не видят особого смысла в проведении мирового первенства раз в два года», – отметил один из источников.

Напомним, инициатором проведения ЧМ раз в два года выступает глава ФИФА Джанни Инфантино, который хочет повысить доходность турнира и организации. Против этой идеи высказались и КОНМЕБОЛ.