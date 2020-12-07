Валерий Газзаев: «Думал, Дзагоев станет одним из величайших игроков. В 2008-м приезжали из «Реала» – говорили, что черед год-два заберут его»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, что «Реал» в 2008 году интересовался полузащитником .

«Это был уникальный футболист. Я думал, что он будет одним из величайших игроков европейского и мирового футбола. Что случилось после 2008-го? Не могу сказать. Я не работал с ним.

То, что сегодня он до сих пор в ЦСКА, – это не его уровень. Это большой опыт, да, но уже не те качества. Хотя качества, может быть, и остались — физические и функциональные. Почему травмы? Это надо обратиться к врачам клуба.

Это был огромный талант. Приезжали представители «Реала» в 2008 году, когда мы играли в Кубке УЕФА и выиграли все шесть матчей. Они приехали и смотрели его. Говорили, что через год-два заберут его», – сказал Газзаев в эфире «Матч Премьер».

Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. В этом сезоне 31-летний игрок провел 17 матчей и сделал 3 результативные передачи.