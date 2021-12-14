Фетисов о Fan ID: «Мы делаем паспорт для футбольного болельщика. На хоккее атмосфера просто фантастическая, как в театре»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о введении в России Fan ID.

– В Думе сейчас принимают закон о паспорте болельщика. А на хоккее он тоже понадобится?

– Я был на первой игре [Кубка Первого канала] и могу сказать, что атмосфера на хоккее просто фантастическая, как в театре. Зачем там паспорт, непонятно.

Мы делаем паспорт для футбольного болельщика. Я не думаю, что в шахматах тоже есть с этим проблемы.

Так что паспорт болельщика должен помочь прежде всего футбольным клубам, к сожалению, мне кажется, они недорабатывают, – сказал Фетисов.