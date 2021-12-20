НБА. «Бостон» примет «Филадельфию», «Юта» сыграет с «Шарлотт» и другие матчи

В понедельник, 20 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут шесть матчей.

примет «Филадельфию», «Юта» на своей площадке сыграет с .

Встреча с перенесена на более поздний срок.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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