НБА. «Бостон» примет «Филадельфию», «Юта» сыграет с «Шарлотт» и другие матчи

В понедельник, 20 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут шесть матчей.
«Бостон» примет «Филадельфию», «Юта» на своей площадке сыграет с «Шарлотт».
Встреча «Торонто» с «Орландо» перенесена на более поздний срок.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 декабря, 03.30, «TD Garden»
- Бостон
- Смарт (7), Тейтум (7), Кантер Фридом (6), Браун (6), Шредер (2) – старт; Притчард (7), Несмит (4), Фернанду (0), Лэнгфорд (0).
- Дата проведения
- 21 декабря, 04.00, «FedExForum»
- Мемфис
- Бэйн (8), Брукс (7), Адамс (3 + 12 подборов), Морэнт (0), Джарен Джексон (0) – старт; Андерсон (2), Мелтон (0), Кончар (0), Тиллман (0).
- Оклахома-Сити
- Гилджес-Александер (2), Робинсон-Эрл (2), Гидди (0), Фэйворс (0), Дорт (0) – старт; Бэйзли (5), Мэнн (2), Покушевски (0), Уильямс (0).
- Дата проведения
- 21 декабря, 04.00, «United Center»
- Чикаго
- Вучевич (8), Дерозан (4), Болл (3), Грин (2), Карузо (0) – старт; Маккинни (6), Уайт (3), Кук (2), Дотсон (0), Брэдли (0).
- Дата проведения
- 21 декабря, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 21 декабря, 06.00, «Chase Center»
- Дата проведения
- 21 декабря, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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