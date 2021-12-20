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    НБА. «Бостон» примет «Филадельфию», «Юта» сыграет с «Шарлотт» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Шарлотт Чикаго Голден Стэйт Хьюстон Клипперс Мемфис Орландо Филадельфия Сакраменто Сан-Антонио Торонто НБА Юта Оклахома-Сити Баскетбол

    В понедельник, 20 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут шесть матчей.

    «Бостон» примет «Филадельфию», «Юта» на своей площадке сыграет с «Шарлотт».

    Встреча «Торонто» с «Орландо» перенесена на более поздний срок.

    НБА

    Регулярный чемпионат    

    Бостон – Филадельфия 39:43 (2 четверть)
    Дата проведения
    21 декабря, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча
    Бостон
    Смарт (7), Тейтум (7), Кантер Фридом (6), Браун (6), Шредер (2) – старт; Притчард (7), Несмит (4), Фернанду (0), Лэнгфорд (0).
    Филадельфия
    Эмбиид (15), Сет Карри (12), Харрис (11), Тайбулл (4), Грин (0) – старт; Джо (1), Хенри (0), Пауэлл (0), Бэсси (0).

    Мемфис – Оклахома-Сити 22:11 (1 четверть)
    Дата проведения
    21 декабря, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча
    Мемфис
    Бэйн (8), Брукс (7), Адамс (3 + 12 подборов), Морэнт (0), Джарен Джексон (0) – старт; Андерсон (2), Мелтон (0), Кончар (0), Тиллман (0).
    Оклахома-Сити
    Гилджес-Александер (2), Робинсон-Эрл (2), Гидди (0), Фэйворс (0), Дорт (0) – старт; Бэйзли (5), Мэнн (2), Покушевски (0), Уильямс (0).

    Чикаго – Хьюстон 30:24 (1 четверть)
    Дата проведения
    21 декабря, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча
    Чикаго
    Вучевич (8), Дерозан (4), Болл (3), Грин (2), Карузо (0) – старт; Маккинни (6), Уайт (3), Кук (2), Дотсон (0), Брэдли (0).
    Хьюстон
    Вуд (10), Гордон (4), Брукс (3), Мэтьюз (3), Тэйт (2) – старт; Огастин (2), Шенгюн (0), Кристофер (0), Мартин (0).

    Юта – Шарлотт
    Дата проведения
    21 декабря, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Сакраменто
    Дата проведения
    21 декабря, 06.00, «Chase Center»
    Онлайн матча

    Клипперс – Сан-Антонио
    Дата проведения
    21 декабря, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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