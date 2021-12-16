«Ростов» опроверг информацию о 4-месячной задолженности по зарплате перед игроками

опроверг информацию о четырехмесячной задолженности по зарплате перед футболистами.

«Футбольный клуб «Ростов» опровергает появившуюся сегодня информацию о наличии четырехмесячной задолженности по заработной плате перед футболистами, а также о том, что такая ситуация в клубе якобы имеет место в течение нескольких лет. Указанные сведения не соответствуют действительности», – говорится в заявлении клуба.

Напомним, сегодня сообщил, что игроки «Ростова» не получают зарплату 4 месяца. Как позже уточнил генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов, срок задержки зарплат составляет около 2 месяцев.