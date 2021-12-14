Тикнизяну предложили выступать за сборную Армении. Он хочет играть за Россию

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян может стать игроком сборной Армении.
Федерация футбола Армении направила игроку предложение выступать за национальную команду. Он взял время на размышление.
Интерес к защитнику со стороны Армении подтвердил его агент Александр Клюев.
«Армянская федерация давно интересуется Наиром. Они проводили встречи, общались.
Но сейчас Тикнизян не рассматривает для себя такую возможность. Он настроен на то, чтобы играть за Россию», – сказал Клюев.
На счету 22-летнего игрока 7 матчей за молодежную сборную России. С его статистикой можно ознакомиться здесь.