АПЛ подтвердила, что не приостановит чемпионат. 84% игроков получили хотя бы одну дозу вакцины

подвела итоги сегодняшнего собрания клубов. Ранее стало известно, что клубы и лига решили не переносить ближайшие туры чемпионата.

«У ряда клубов вспышки и проблемы с ковидом, но лига намерена следовать текущему расписанию там, где это возможно.

При этом здоровье и благополучие всех участников остается нашим приоритетом. АПЛ будет и дальше отслеживать и отражать рекомендации системы здравоохранения, всегда действуя с осторожностью.

На сегодняшней встрече обсуждался ряд вопросов, в том числе адаптация процесса переноса матчей из-за ковида и штамма омикрон.

Лига подтвердила, что 92% игроков и сотрудников клубов АПЛ получили одну, две либо три дозы вакцины от коронавируса. При этом 84% игроков получили хотя бы одну дозу вакцины.

Игроки, получившие одну или две дозы, должны подождать, прежде чем получить вторую или третью дозу.

Лига будет и дальше работать с клубами в целях поощрения вакцинации, а также содействовать распространению информации о вакцинации, которую правительство направляет клубам и общественности.

Лига не будет предоставлять никаких конкретных сведений о клубах или отдельных лицах, а о темпах вакцинации среди игроков теперь будет публично сообщать в конце каждого месяца начиная с января», – говорится в заявлении АПЛ.